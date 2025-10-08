Стиральная машина ночью может обойтись петербуржцам в 5 тыс. рублей штрафа

Юристы предупредили об административной ответственности за шум в ночное время.

Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за работу стиральной машины ночью. Такой шум может нарушать покой граждан, сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Рубен Овсепян.

По словам эксперта, проблема возникает не из-за самого звука, а из-за вибрации, передающейся по перекрытиям, трубам и стенам дома. В ночное время такой шум особенно заметен для соседей снизу или через стену. Уровень шума при отжиме может достигать около 70 дБ, что превышает допустимые ночные нормы для жилых помещений.

В Москве за нарушение тишины гражданину грозит предупреждение либо штраф до 2 000 рублей. В Санкт-Петербурге штрафы для граждан по этому основанию могут достигать 5 000 рублей, что является одним из самых высоких показателей в стране.

Вопросы времени запрета на шум и размеры штрафов регулируются законами субъектов РФ. Обычно запрет на шумные работы и действия действует с 22:00 или 23:00 до 7:00 или 8:00 утра. Конкретные параметры зависят от региона. Юристы рекомендуют устанавливать стиральные машины с антивибрационными прокладками и по возможности запускать их в дневное время, чтобы избежать конфликтов с соседями и штрафов.

