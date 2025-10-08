В СПбГАСУ прошёл День открытых дверей факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете состоялся День открытых дверей факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте. На встречу пришли студенты разных курсов, представители профильных комитетов, судебной системы, а также выпускники и магистранты университета.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", мероприятие стало площадкой, где будущие специалисты могли узнать о возможностях обучения в магистратуре и напрямую пообщаться с практиками, работающими в сфере градостроительного и транспортного права. Для многих студентов это возможность лучше понять, какие направления востребованы на рынке и как выстроить профессиональную карьеру.

По словам учащихся факультета, подобные встречи помогают определиться с дальнейшим обучением. Общение с экспертами и преподавателями позволяет получить представление о реальной работе в отрасли и выбрать направление, которое ближе всего будущему специалисту.

Преподаватели отмечают, что дни открытых дверей играют важную роль в информировании студентов о магистерских программах. Не все обучающиеся заранее знакомятся с возможностями продолжения образования, поэтому такие мероприятия помогают подробнее рассказать о направлениях подготовки и перспективах трудоустройства. По словам представителей университета, выпускники магистратуры обычно легче находят работу и пользуются высоким спросом, особенно в сфере градостроительного права.

Сегодня на факультете действует магистерская программа "Градостроительное право". Студенты изучают вопросы гражданского и градостроительного законодательства, правовое регулирование земельных отношений, особенности административного регулирования в строительстве и другие профильные дисциплины.

Как отметил заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков, специалисты с юридической подготовкой в сфере строительства востребованы на всех этапах реализации проектов — от планирования застройки до ввода объектов в эксплуатацию. Юристы участвуют в проверке соответствия проектов законодательству, анализируют ограничения, связанные с санитарными зонами и градостроительными нормами, а также помогают решать имущественные и земельные вопросы.

В университете отмечают, что обучение на факультете строится с акцентом на практику. Многие выпускники уже работают в органах исполнительной власти и участвуют в реализации городских проектов. День открытых дверей стал еще одной возможностью показать студентам, как теория и практика соединяются в профессии.

Видео: портал "Строительный Петербург"