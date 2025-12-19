ЗакС Петербурга предложил расширить бесплатную юридическую помощь для ветеранов СВО

В городе обсуждают увеличение финансирования и доступности бесплатной юридической поддержки.

В Санкт-Петербурге на заседании городского парламента 5 февраля обсудили расширение системы бесплатной юридической помощи для социально незащищенных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи.

В 2025 году почти шесть тысяч человек получили помощь, из них 1451 участник специальной военной операции и члены их семей, которые чаще всего обращались по вопросам льгот, гарантий и защиты прав. В системе задействованы 339 адвокатов, а фонд "Защитники Отечества" обеспечивает постоянную поддержку девяти специалистов.

Для повышения эффективности работы предложено расширить спектр юридических услуг, увеличить срок для обращения с текущего одного года, а также проводить регулярные приемы адвокатов во всех районах города с использованием помещений ассоциации ветеранов и участием психологов. Кроме того, обсуждалось увеличение финансирования программы и улучшение информирования граждан о доступных услугах.

Фото: ЗакС