ЗакС добивается равных условий для сервисов такси в Петербурге

Постоянная комиссия Законодательного собрания Санкт-Петербурга по транспорту намерена направить обращение в Министерство цифрового развития с просьбой расширить "белый список" интернет-ресурсов за счет местных агрегаторов такси. Об этом 2 февраля сообщил председатель комиссии Алексей Цивилев.

В обращении предлагается рассмотреть включение в перечень таких сервисов, как "Таксовичкоф", "Ситимобил" и "Такси 068". По словам Цивилева, указанные компании столкнулись с перебоями в работе мобильных приложений во время введения ограничений на мобильный интернет, что напрямую отразилось на количестве заказов.

Согласно приведенным данным, в январе 2026 года сервис "Таксовичкоф" зафиксировал снижение числа заказов на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У "Ситимобила" падение объема заказов достигло 65 процентов. В настоящее время в "белом списке" Минцифры находятся два агрегатора такси — "Яндекс" и "Максим". Эти сервисы сохраняют доступ к интернету в период ограничений, что, по мнению главы комиссии, формирует конкурентное преимущество и сокращает выбор для пассажиров.

Также депутаты планируют направить обращение в Федеральную антимонопольную службу для оценки соблюдения принципов конкуренции на рынке пассажирских перевозок. В декабре 2025 года комиссия ЗакС по транспорту уже поднимала вопросы, связанные с функционированием сервисов такси в Санкт-Петербурге. Тогда обсуждались условия взаимодействия агрегаторов с водителями и особенности организации перевозок.

Фото: Piter.tv