Автоюрист рассказала, как законно получить красивый номер

Екатерина Соловьева объяснила, что получить такие номера можно только при покупке машины.

Владельцы автомобилей на российской территории могут по закону получить красивый государственный номер при продаже и покупке транспортного средства. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автомобильный юрист Екатерина Соловьева. Специалист уточнила, что вв стране невозможно официально купить только номерной знак без автомобиля. Это связано с тем, что все сделки, связанные с номерами, по федеральном законодательству сопряжены с куплей-продажей или перерегистрацией машины. Распространенной схемой является приобретение неходового старого транспортного средства с красивыми номерами. В этом случае человек приобретает подобный автомобиль исключительно из-за необходимых ему регистрационных знаков. Затем потребуется написать заявление о замене номеров. Далее старый автомобиль может утилизироваться, а его номерные знаки переоформляются на новый объект. Следует помнить, что юридически покупается именно автомобиль, а номера переходят к новому владельцу как неотъемлемая часть транспортного средства.

Существует несколько законных схем, позволяющих сохранить за собой красивые номера. Во-первых, при продаже автомобиля владелец имеет право написать заявление и сохранить за собой номерные знаки. Они хранятся на его имя в течение определенного срока – как правило, до одного года. Екатерина Соловьева, автоэксперт

Напомним, что глава государства Владимир Путин на рабочей встрече в четверг, 18 сентября, с политическими лидерами фракций политических партий в Государственной думе поддержал предложение главы "Новых людей" Алексея Нечаева продавать красивые номера для автомобилей на "Госуслугах".

Фото: Piter.tv