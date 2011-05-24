Спрос на отечественные автомобили в Петербурге вырос вдвое за год

Этот показатель вырос на 19,2% по отношению к июлю 2025-го.

Согласно данным аналитического подразделения площадки "Авито Авто", опубликованным в издании "Коммерсантъ СПб", в августе 2025 года наблюдался двукратный прирост спроса на новые российские автомобили по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что этот показатель вырос на 19,2% по отношению к июлю 2025-го.

Наибольшее внимание покупателей привлекли модели Lada Niva Travel, продажи которого увеличились на 46,3%, Lada Vesta (+18,7%), Vesta Cross (+20,8%), Lada Niva Legend (+16,3%) и Hyundai Solaris KRX (+15,2%).

Фото: Piter.TV