В Петербургу задержали трех воров-альпинистов

У всех задержанных криминальное прошлое.

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали домушников, которые залезали в чужую квартиру через окно. Злоумышленники использовали альпинистское снаряжение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Мужчины "вели" выбранный объект и определяли, когда хозяев не будет дома. Одна из "вылазок" стала для воров роковой: их задержали сразу после кражи по "горячим следам".

Подозреваемыми являются мужчины 34, 38 и 44 лет. Ранее у них уже были судимости, причем по разным статьям.

По факту кражи на улице Ленсовета возбуждено уголовное дело. Ущерб от действий группы, по предварительным данным, составил не менее 1,5 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция Петербурга задержала рецидивиста, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО