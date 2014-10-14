Полиция Петербурга задержала рецидивиста, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей

Оперативники предположили, что мужчина отслеживал время, когда квартира пустовала.

Полиция Петербурга задержала мужчину, обокравшего квартиру в Кудрово на 3 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в воскресенье, 30 мая.

В субботу, 29 мая, полицейские задержали 42-летнего безработного подозреваемого, который проживал в доме по проспекту Стачек в Петербурге. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Отмечается, что мужчина ранее был судим, а также совершил побег из колонии.

Так, 20 мая этого года в полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась 31-летняя женщина, которая проживает в доме №14 по Европейскому проспекту в городе Кудрово. Она рассказала, что её квартиру обокрали, когда она находилась на работе. Женщина с трудом открыла входную дверь квартиры, когда вернулась вечером с работы. Поскольку, со слов потерпевшей, ключ в замке не поворачивался.

В квартире она увидела разбросанные вещи и открытый сейф, в котором петербурженка хранила денежные средства. Кроме того, женщина не обнаружила в квартире свои ювелирные украшения. По её словам, злоумышленник обокрал её на 3 млн. рублей.

Оперативники предположили, что мужчина отслеживал время, когда квартира пустовала. По словам правонарушителя, ювелирные украшения он продал, а деньги уже успел потратить. На данный момент сотрудники полиции выясняют детали инцидента.

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Фото: Piter.tv