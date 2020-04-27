В Петербурге задержали двух профессиональных барсеточников

Один из задержанных передвигался на угнанном автомобиле.

Петербургские полицейские задержали двух безработных мужчин 47 и 50 лет, которых подозревают в краже сумок из припаркованных иномарок в Парголово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Одного из подозреваемых задержали возле дома №34 на проспекте Науки. В ходе следствия выяснилось, что он передвигался по городу на автомобиле Mazda, похищенном в январе в Красногвардейском районе. Его соучастника задержали в СНТ "Якорное" в поселке Большая Ижора Ломоносовского района.

Задержанные причастны как минимум к двум кражам, совершенным 21 апреля на Парковой улице. В этот день они похитили из KIA Sportage сумку 46-летней женщины и вытащили рюкзак 40-летнего мужчины из Volvo.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела. Оба подозреваемых находятся под стражей. В настоящий момент их проверяют на причастность к другим преступлениям.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу и области