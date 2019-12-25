На Московском двое с ножом и отверткой напали на водителя хлебозавода

У мужчины отобрали 7 тысяч рублей и повредили машину.

Вечером 26 апреля в полицию Московского района обратился мужчина и заявил об ограблении своего 24-летнего знакомого, гражданина Узбекистана, работающего водителем хлебозавода. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел около шести часов вечера во дворе дома №220 по Московскому проспекту. Из "Рено" вышел незнакомец и, представившись сотрудником полиции, потребовал отдать ему мобильный телефон и ключи от "Газели", принадлежащей хлебозаводу. После отказа злоумышленник достал нож и отобрал у потерпевшего 7 тысяч рублей. Также похититель разбил зеркало у "Газели" и порезал колесо. За всем происходящим наблюдал водитель "Рено" с отверткой в руках.

Нападавший скрылся в парадной ближайшего дома. Второй сел в машину и уехал. В настоящий момент полиция ведет поиск подозреваемых.

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Фото: Piter.TV