В Петербурге задержали женщину, обобравшую пенсионерку в подъезде дома во Всеволожске

Злоумышленница зашла с пожилой петербурженкой в лифт, где напала на нее и вытащила деньги из сумочки.

Полиция по горячим следам раскрыла ограбление пожилой жительницы Всеволожского района – женщину ограбили в подъезде ее дома на Александровской улице. Злоумышленницу задержали уже в городе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, 6 апреля 67-летняя женщина рассказала, что на нее напала неизвестная, зашедшая вместе с ней в лифт. Злоумышленница выхватила у старушки сумочку с 300 тысячами рублей, которые пенсионерка сняла для своей дочери, и скрылась. Оперативники предполагают, что молодая женщина проследила за бабушкой от банка до дома, где и ограбила ее.

Уже вечером 7 апреля на улице Корнея Чуковского задержали 23-летнюю безработную гражданку, подозреваемую в нападении. Возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция выясняет, где злоумышленница спрятала похищенные средства, а также проверяет, была ли задержанная замешана в похожих преступных эпизодах.

Ранее мы рассказывали, как неизвестные угнали у петербургского энергетика Range Rover за 5 миллионов рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти