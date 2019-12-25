Неизвестные угнали у петербургского энергетика Range Rover за 5 миллионов рублей

Машина пропала с парковки у дома на проспекте Обуховской обороны.

В понедельник, 6 апреля, в полицию обратился 30-летний технический директор АО "ЦЭМ" с жалобой на то, что у него угнали дорогостоящую иномарку. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

Белый "Ленд Ровер" пропал с парковки у дома №121 по проспекту Обуховской обороны около 14.00-15.00, автовладелец оценил потерю в 5,1 миллиона рублей. Проверка машины по системе контроля передвижения позволила неожиданно установить, что в прошлом июне автомобиль приехал в Казахстан с 37-летним мужчиной за рулем и не возвращался обратно в Россию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что иномарка влетела в автобусную остановку на Искровском проспекте.

Фото: pixabay