Иномарка влетела в автобусную остановку на Искровском проспекте

В результате ДТП никто не пострадал.

Поздно вечером 6 апреля на перекрестке улицы Крыленко и Искровского проспекта столкнулись сразу три автомобиля. Удар был такой силы, что одну из машин отбросило в автобусную остановку. В сети появились фотографии с места происшествия.

В результате ДТП остановка оказалась частично разрушена. Также пострадал дорожный знак, который иномарка снесла полностью. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

В комментариях к записи пользователи интернета недоумевают, как в период самоизоляции в городе продолжают происходить столь крупные ДТП. "Как вы, демоны, это делаете! Город пустой", - написал один из комментаторов. Другие интересуются, сколько стоит остановка, и будет ли за нее платить виновник аварии.

Ранее мы писали, что пассажир с ножом выбросил таксиста из автомобиля на шоссе в Гатчине.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб