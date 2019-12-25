Пассажир с ножом выбросил таксиста из автомобиля на шоссе в Гатчине

Парой часов позже угнанная машина попала в ДТП.

В воскресенье, 5 апреля, в полицию обратился 30-летний петербуржец, подрабатывающий таксистом, и рассказал, что пассажир угнал его автомобиль. Об этом Piter.TV стало известно из источника в правоохранительных органах.

В четвертом часу утра в выходной, когда такси проезжало по Пушкинскому шоссе, агрессивный пассажир начал угрожать водителю ножом и насильно высадил его из автомобиля. Машина без владельца скрылась, а несколькими часами была обнаружена помятой после ДТП. Авария произошла на автодороге из Красного Села в Павловск.

Полиция разыскивает угонщика и его вероятного подельника – в салоне машины обнаружили две пары отпечатков пальцев. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге четверо мужчин отобрали заказ у курьера.

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