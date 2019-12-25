В Петербурге четверо мужчин отобрали заказ у курьера

Через час злоумышленников удалось задержать.

Накануне в Петербурге кто-то из местных жителей остался без еды, так как из заказ у курьера перехватили злоумышленники. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию в половину седьмого вечера обратился курьер "Суши Мафия", который рассказал, что у него забрали и не оплатили заказ неизвестные. Злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Rio.

В результате оперативно-розыскных мероприятий уже в 19:30 полицейские по подозрению в совершении преступления задержали четверых мужчин, у одного из них был изъят травматический пистолет с патронами.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в Мариинскую больницу доставили женщину, которую порезал сожитель.

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