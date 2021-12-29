Оперативники вычислили подозреваемых в краже сумки на вокзале

Подозреваемые украли женскую сумку, пока владелица пыталась прийти в себя и встать после падения.

В пятницу, 21 января, сотрудники транспортной полиции вычислили по камерам видеонаблюдения подозреваемых в краже женской сумки. Об этом сообщили в пресс-службе СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Судя по данным с камер на территории станции Гатчина-Пассажирская-Балтийская, 64-летняя местная жительница упала на платформе. Пока женщина приходила в себя и не вставала, за ней следил случайный прохожий. Он несколько раз проходил мимо упавшей женщины, разговаривая по телефону. Через некоторое время к мужчине подошел знакомый. Воспользовавшись тем, что женщина дезориентирована и не следит за сохранностью своего имущества, молодые люди украли у нее сумку. После этого подозреваемые сели в такси и скрылись.

"По горячим следам" установили и задержали 27-летнего ранее несудимого жителя Гатчинского района. Позже задержали 24-летнего соучастника. Задержанные признали вину и пояснили, что краденое имущество они выкинули, оставив при себе мобильный телефон, деньги и банковскую карту. Общий причинённый ущерб составил 17 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv