Жители северного города Сирии протестуют против нахождения в населенном пункте американских военных.

Сирийцы забросали камнями американский патруль и выгнали его из деревни. Об этом рассказали журналисты "Военкоры Русской Весны" через Telegram-канал. По данным источника, инцидент зафиксирован в районе деревни Фарфара, когда иностранные военные пытались проехать через местный населенный пункт.

На размещенных в социальных сетях кадрах заметно, что невооруженные люди сначала отталкивают американцев, однако военнослужащим США удается вернуться в бронеавтомобили. Затем сирийские жители, включая как взрослых, так и несовершеннолетних граждан, закидывают транспортные средства камнями. Это заставило иностранцев покинуть деревню.

Напомним, что Фарфара расположен в провинции Хасеке. Он находится на территории, подконтрольной "Сирийским демократическим силам". Оттуда регулярно приходит информация о протестных настроениях.

Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии.

Видео: Telegram / Военкоры Русской Весны