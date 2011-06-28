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Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

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Также сообщается о трех пострадавших.

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 июня в провинции Хасеке при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции. Причиной подрыва бронеавтомобиля стало неустановленное взрывное устройство.

Также стало известно, что в результате инцидента пострадали еще трое военнослужащих из России. Их доставили в лечебное отделение и оказали необходимую медицинскую помощь. Семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее мы сообщали, что в Сочи убили двух судебных приставов.

Видео: Telegram / Военный обозреватель

Теги: бронеавтомобиль, военные, гибель, министерство обороны россии, подрыв, сирия
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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