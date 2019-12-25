В Сочи убили двух судебных приставов

Стрелявший в приставов задержан.

В Сочи в ходе перестрелки были убиты два сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Двое [судебных] приставов убиты. из сообщения источника ТАСС

Собеседник агентства подчеркнул, что стрелявший в сотрудников ФССП задержан.

По данным Telegram-канал LiveShot, одному приставу было 35 лет, другому – 36. Трагедия произошла в Адлере на улице Просвещения. Сотрудники ФССП прибыли по адресу для решения вопроса по сносу дома. Сообщается, что по ним открыл огонь хозяин данного дома.

Ранее подростки из Волгоградской области устроили стрельбу из-за "жажды адреналина".

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