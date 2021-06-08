Подростки из Волгоградской области устроили стрельбу из-за "жажды адреналина"

По факту заведомо ложного вызова проводится проверка.

Подростки из Волгоградской области придумали легенду о неизвестном человеке, чтобы пострелять друг в друга из пневматического оружия. Свой поступок они объяснили жаждой адреналина. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский города Волжское. Подростки рассказали правоохранителям о неизвестном мужчине, который стрелял в них из травматического оружия. Они получили травмы голени и предплечья. Позднее выяснилось, что потерпевшие снимали стрельбу на видео. Они рассказали следователям о том, что наврали и придумали историю о неизвестном человеке. Один из подростков перевязал травмированную ногу и "чтобы не было обидно", выстрелил другу в предплечье. После стрельбы молодые люди пошли в школу сдавать двойки по предметам, а потом на репетицию. Классный руководитель поинтересовался, что случилось. Несовершеннолетние не придумали ничего умнее и решили соврать. Учительница обратилась в полицию. На розыск и задержание "злоумышленника" направили десятки патрулей и нарядов полиции.

Школьники никогда не стояли на учете в специализированных учреждениях. Сейчас по факту заведомо ложного вызова проводится проверка. Полицейские проводят работу с несовершеннолетними и пытаются установить мотивы их поступка.

Ранее мы сообщили, что "Северный поток – 2" назвали "пощечиной" для Украины.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области