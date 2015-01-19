На ПМЭФ Владимир Путин подчеркнул, что российский газопровод является экономическим проектом.

"Северный поток – 2" назвали "пощечиной" для Украины. Так немецкий журналист Райнхард Фезер прокомментировал слова президента России Владимира Путина.

Глава государства выступил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он подчеркнул, что загрузка украинской ГТС после истечения контракта на транзит с Россией зависит от доброй воли украинских партнеров. По его словам, Москва не будет отказываться от маршрута в будущем. При этом, государство не будет "всех кормить".

Немецкий журналист считает, что строительство российского газопровода приведет к тому, что Украина станет "более уязвимой" перед Россией. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр уточнил, что немецкие власти не изменят решение по вопросам реализации проекта.

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