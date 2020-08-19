Американские ученые нашли клетку, омолаживающую мозг

Речь идет о клетке TET1.

Ученые из США обнаружили клетки мозга, которые восстанавливаются каждые 24 часа после травм, физнагрузки или умственной активности. Открытие сделали исследователи из Neuroscience Initiative – они нашли молекулу ten-eleven-translocation 1 (TET1).

Сообщается, что к внешним факторам глиальные клетки очень чувствительны. С их помощью можно обнаружить изменения в нервной системе, а также образовывается новый миелин, обволакивающий нервы. Миелин способствует точной передаче электрических импульсов и метаболическую поддержку. Однако с возрастом это вещество мозгу становится сложнее вырабатывать.

Если образование миелина в мозге нарушено, то могут возникать такие заболевания как Альцгеймер и рассеянный склероз. Но ученым удалось найти клетку TET1, которая обеспечивает модификацию ДНК в конкретных глиальных клетках уже во взрослом мозге. Это помогает формированию миелина.

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