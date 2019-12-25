Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна. Об этом сообщил ученый Субраманиама Шрирама из Университета Вандербильта. Он провел эксперимент, доказывающий, что скорлупа ореха воссоздает защитную оболочку - миелин, которая окружает нервные волокна. В случае их повреждения у пациента диагностируется рассеянный склероз.
Ученый отметил, что положительный эффект в лечении расстройства оказывает анакардовая кислота, содержащаяся в скорлупе кешью.
Результаты исследования новое направление для поисков терапии для больных с рассеянным склерозом, а также других демиелинизирующих расстройств, а также для профилактики.
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