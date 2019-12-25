Положительное воздействие на миелин оказывает анакардовая кислота.

Скорлупа кешью может восстанавливать поврежденные нервные волокна. Об этом сообщил ученый Субраманиама Шрирама из Университета Вандербильта. Он провел эксперимент, доказывающий, что скорлупа ореха воссоздает защитную оболочку - миелин, которая окружает нервные волокна. В случае их повреждения у пациента диагностируется рассеянный склероз.

Ученый отметил, что положительный эффект в лечении расстройства оказывает анакардовая кислота, содержащаяся в скорлупе кешью.

Результаты исследования новое направление для поисков терапии для больных с рассеянным склерозом, а также других демиелинизирующих расстройств, а также для профилактики.

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