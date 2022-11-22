Россиянам объяснили, как выбрать в магазине орехи

Например, на грецких орехах не должно быть без следов порчи или плесени.

Приближается большой православный праздник — Ореховый Спас, который отмечают 29 августа. Какие орехи содержат больше витаминов и на что еще обращать внимание при выборе ядер, рассказал 360.ru кандидат технических наук, доцент, замдиректора Института "Высшая школа управления гостеприимством" Росбиотеха Дмитрий Быстров.

В конце лета и начале-середине осени появляется новый урожай. Поэтому при покупке фасованного товара необходимо проверять дату изготовления. Если орехи собрали раньше, то их относят к прошлогоднему урожаю. Такие залежавшиеся плоды быстрее портятся из-за неправильного хранения. Это способствует запуску окислительных процессов, которые ухудшают вкусовые качества и пользу для здоровья.

На производстве орехи промывают, прочищают, просушивают специальным образом, чтобы они дольше хранились. На рынке такого контроля нет. Обычно там их хранят и транспортируют в больших мешках. Непонятно, на каких складах такие орехи хранят, есть ли там грызуны. Дмитрий Быстров, кандидат технических наук

Также он рекомендовал употреблять сырые орехи, ведь термическая обработка снижает количество полезных веществ. Однако жареные ядра, как правило, вкуснее и дольше хранятся, заключил эксперт.

Ранее мы рассказали, как правильно подобрать полезный перекус для детей.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)