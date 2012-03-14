Петербуржцам дали рекомендации по подбору полезного перекуса для детей

Важно уделить внимание выбору контейнеров для перекуса.

Правильно подобранный перекус для ребенка должен включать сбалансированное сочетание питательных веществ, таких как медленно усваиваемые углеводы, белки, полезные жиры и клетчатку. Это обеспечит малышу заряд энергии и отличное настроение. Об этом напомнили специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Важно уделить внимание выбору контейнеров для перекуса. Если предложить ребенку самому выбрать удобный и интересный ланч-бокс, это повысит интерес малыша к здоровому питанию. Стоит обратить внимание на простоту открытия упаковки и наличие отсеков для разделения продуктов.

Оптимальная структура полезного детского перекуса выглядит следующим образом:

Медленно усваиваемые углеводы: зерновой или ржаной хлеб, лаваш из цельнозерновой муки;

Белковые компоненты: отварное или запечённое мясо, яйцо, творог, кисломолочная продукция;

Источники полезных жиров: орехи, оливки, авокадо, мягкие сыры;

Овощи и фрукты: полезный десерт, включающий доступные для употребления сорта яблок, груш, бананов, сухофруктов, а также свежих овощей вроде сладкого перца, огурцов, моркови или помидоров.

Предлагаемые варианты перекусов включают:

Цельнозерновые булочки с омлетом, кусочками мяса и свежими овощами;

Набор нарезанных фруктов, горсть орехов, кусочек сыра или бутерброд с нежирным мясом;

Контейнер с сухими хлебцами, ломтиками свежего огурца, помидоров черри, творога и мягкого сыра.

Рекомендуется исключить колбасы, конфеты, шоколад и газировку. Отличным дополнением к основному перекусу станет бутылочка прохладного чая, домашнего компота или чистой воды без газа.

Фото: Pxhere