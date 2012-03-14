Петербуржцам дали рекомендации по подбору полезного перекуса для детей

Правильно подобранный перекус для ребенка должен включать сбалансированное сочетание питательных веществ, таких как медленно усваиваемые углеводы, белки, полезные жиры и клетчатку. Это обеспечит малышу заряд энергии и отличное настроение. Об этом напомнили специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Важно уделить внимание выбору контейнеров для перекуса. Если предложить ребенку самому выбрать удобный и интересный ланч-бокс, это повысит интерес малыша к здоровому питанию. Стоит обратить внимание на простоту открытия упаковки и наличие отсеков для разделения продуктов.
Оптимальная структура полезного детского перекуса выглядит следующим образом:
Медленно усваиваемые углеводы: зерновой или ржаной хлеб, лаваш из цельнозерновой муки;
Белковые компоненты: отварное или запечённое мясо, яйцо, творог, кисломолочная продукция;
Источники полезных жиров: орехи, оливки, авокадо, мягкие сыры;
Овощи и фрукты: полезный десерт, включающий доступные для употребления сорта яблок, груш, бананов, сухофруктов, а также свежих овощей вроде сладкого перца, огурцов, моркови или помидоров.
Предлагаемые варианты перекусов включают:
Цельнозерновые булочки с омлетом, кусочками мяса и свежими овощами;
Набор нарезанных фруктов, горсть орехов, кусочек сыра или бутерброд с нежирным мясом;
Контейнер с сухими хлебцами, ломтиками свежего огурца, помидоров черри, творога и мягкого сыра.
Рекомендуется исключить колбасы, конфеты, шоколад и газировку. Отличным дополнением к основному перекусу станет бутылочка прохладного чая, домашнего компота или чистой воды без газа.
