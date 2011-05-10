В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали, как поддерживать чистоту в доме

Самым оптимальным способом уборки с точки зрения гигиены признана влажная очистка поверхностей.

Поддержание чистоты в доме — это не просто стремление к порядку, но и важная составляющая здорового образа жизни. Чистота в помещении играет решающую роль в защите организма от пыли, аллергенов и болезнетворных микроорганизмов. Эту мысль подтвердили специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Самым оптимальным способом уборки с точки зрения гигиены признана влажная очистка поверхностей. Этот метод не просто сдвигает пыль с места на место, а целиком ликвидирует её, устраняя риск попадания микроскопических загрязнений в атмосферу комнаты. Это критически важно для людей, страдающих аллергией или хроническими заболеваниями дыхательных путей.

Сухая чистка (при помощи пылесоса или веника) хорошо справляется с крупным мусором, но обладает недостатком: мельчайшие пылевые частицы поднимаются в воздух, а спустя некоторое время снова опускаются на горизонтальные плоскости.

Специалисты советуют применять комплексный подход к поддержанию чистоты в жилище:

Прежде всего приступите к сухой уборке: пройдите пылесосом или веником по полу, избавившись от крупных загрязнений.

Завершите уборку влажной процедурой: вытрите все доступные поверхности, включая полы, столы и подоконники, используя подходящие моющие или дезинфицирующие растворы.

Фото: Unsplash (Towfiqu barbhuiya)