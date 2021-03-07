В Роспотребнадзоре исследовали образцы воздуха после пожара на Волхонском

Во взятом материале проанализировано присутствие множества вредных компонентов, характерных для возгораний промышленного характера, включая сажу, оксид азота, формальдегид, аммиак, бензол и другие соединения.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев поделился информацией о результатах проверок состояния атмосферы после случившегося пожара на Волхонском шоссе, сопровождавшегося появлением густого желтого дыма. Соответствующий запрос был отправлен депутатом в Роспотребнадзор, после чего ведомство провело необходимые мероприятия.

Специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии совместно с представителями Роспотребнадзора произвели отбор проб атмосферного воздуха в шести районах города, ориентируясь на преобладающее направление воздушных масс. Были обследованы следующие районы и адреса:

— Красносельский район: ул. Коммунаров, д. 188, корп. 3;— Кировский район: ул. Танкиста Хрустицкого, д. 98;— Московский район: 1-й Предпортовый проезд, д. 13, стр. 1 и Дунайский проспект, д. 5;— Фрунзенский район: ул. Белградская, д. 46;— Невский район: ул. Тепловозная, д. 50.

Во взятом материале проанализировано присутствие множества вредных компонентов, характерных для возгораний промышленного характера, включая сажу, оксид азота, формальдегид, аммиак, бензол и другие соединения.

Итоги анализа показали полное соответствие полученных образцов установленным санитарным нормам, концентрация потенциально опасных веществ не превышает предельно допустимый уровень, следовательно, состояние воздушной среды признается безопасным для жителей города, прокомментировал итоги исследования Алексей Цивилев.

