Доктор рассказал о полезных веществах, которые содержатся в орехах.

Российский доктор Александр Мясников назвал самый полезный продукт. Об этом телемедик сообщил зрителям в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия-1". По словам специалиста, орехи содержат множество полезных микроэлементов, но добавлять в рацион этот продукт следует осторожно и небольшими порциями.

В орехах есть все...самый полезный продукт — во всех отношениях Александр Мясников, врач

Медик напомнил, что орехи выступают отличным источником цинка, особенно - кедровые. Этот элемент считается одним из самых дефицитных, но важных для организма человека. Также употребление орехов позволит восполнить потребность в селене и хроме.

Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса.

Фото: YouTube/О самом главном