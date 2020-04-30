Врач объяснил, сколько чашек кофе в день можно употреблять без вреда для здоровья.

Доктор Александр Мясников развеял популярный миф о кофе. Об этом телемедик сообщил в эфире канала "Россия-1" в программе "О самом главном". Специалист заявил зрителям шоу, что данный напиток нельзя употреблять людям, которые страдают от проблем с сердцем.

Я много раз говорил, и в недавних передачах, и так далее: люди, ну поймите, кофе не вреден для сердечников. Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия Александр Мясников, врач

Эксперт объяснил, что нормальное употребление черного кофе - в пределах двух или трех чашек ежедневно. Исключение составляют пациенты с проблемами печени. Им можно выпивать даже по четыре кружки кофе в день, так как этот напиток оказывает положительное воздействие на орган.

Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов.

Фото: YouTube/О самом главном