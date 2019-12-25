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Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов
Сегодня, 15:39
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lesjasap

Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов

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Медик назвал "смертельный квартет" для организма.

Доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов. Об этом телевизионный врач сообщил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель

Александр Мясников, медик

Эксперт напомнил, что появление в рационе питания белых рафинированных продуктов на регулярной основе способствует появлению "смертельного квартета". В списке оказалось увеличение объема талии, повышение артериального давления и уровня сахара, а также холестерина. 

Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина.

Фото: YouTube/О самом главном

Теги: александр мясников, доктор мясников
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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