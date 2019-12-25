Доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности "белых" продуктов. Об этом телевизионный врач сообщил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".
Все белое содержит колоссальный гликемический индекс. Белый хлеб, белый рис, белый сахар, белые макароны, белый картофель
Александр Мясников, медик
Эксперт напомнил, что появление в рационе питания белых рафинированных продуктов на регулярной основе способствует появлению "смертельного квартета". В списке оказалось увеличение объема талии, повышение артериального давления и уровня сахара, а также холестерина.
Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина.
Фото: YouTube/О самом главном
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