Мясников назвал продукты для снижения уровня холестерина

Врач рассказал об альтернативе употребления статинов.

Российский врач Александр Мясников назвал продукты для снижения уровня "плохого" холестерина. Об этом медик заявил в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Эфир опубликован на YouTube-платформе. Специалист уточнил для зрителей, что для нормализации показателя этого соединения в организме медики могут назначить пациенту препараты (статины). Однако схожего эффекта получится добиться и при регулировании рациона питания.

Дикий рис, орехи, морепродукты, льняное масло, чеснок — это все то, что приводит к снижению уровня холестерина Александр Мясников, доктор

Эксперт рекомендовал употреблять продукты, которые содержат вещества, схожие со статинами, а также полезные жиры. Повышению уровня "хорошего" холестерина также способствуют физические нагрузки, употребление красного вина в малых дозах.

Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта.