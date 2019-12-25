Медик оценил влияние лишнего веса на сердечно-сосудистые заболевания.

Александр Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта. Об этом телеведущий рассказал зрителям в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Эфир доступен на YouTube-платформе.

Самый главный фактор риска для сердечно-сосудистых болезней, инфарктов, инсультов — это избыточный вес, диабет, повышение сахара и жирового обмена Александр Мясников, медик

Российский доктор уточнил, что вторым фактором риска для онкологических заболеваний, после курения, является ожирение. Он напомнил, что лишний вес формирует нечувствительность к инсулину, которая "лежит в основе рака". По информации врача, в мире от избыточной массы тела страдают около 2,6 млрд человек. Этот показатель составляет около 40 процентов от общего населения планеты.

Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна.

Фото: YouTube/О самом главном