Врач объяснил, какие риски несут в себе сосудосуживающие капли.

Александр Мясников назвал опасное для сердца лекарство. Об этом российский медик сообщил в программе "О самом главном". Эфир передачи размещен на YouTube-канале. По словам специалиста, следует очень тщательно следить за использованием сосудосуживающих капель.

Те элементы, которые заставляют сужаться сосуды, возбуждающе действуют на сердце. И у многих людей вызывают аритмию…Так что имейте в виду, капли — не больше трех дней, максимум пять, дальше могут быть проблемы Александр Мясников, доктор

Эксперт уточнил, что одним из негативных эффектов от приема сосудосуживающих капель может быть тахикардия. Капли также могут привести к развитию инфаркта миокарда у пациентов, имеющих больное сердце или гипертонию. Опасность грозит и людям с больными почками, так как капли повышают показатель калия в крови.

Врач посоветовал при насморке промывать нос соленой водой, а не использовать сосудосуживающие капли.

Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы.

Фото: YouTube/Ксения Собчак

