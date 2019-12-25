Врач напомнил об опасности резкого снижения давления.

Доктор Александр Мясников назвал лекарство, которое нужно убрать из домашней аптечки. Об этом телевизионный врач рассказал в программе "О самом главной" на телеканале "Россия 1". Медик объяснил, что "таблетки под язык", помогающие резко снизить давление, опасны. такие препараты противопоказаны пациентам для самостоятельного применения. По словам врача, неправильный прием таблеток множество раз приводил к инфарктам, инсультам и острой почечной недостаточности.

У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления Александр Мясников, российский врач

Эксперт напомнил, что критическое состояние организма наступает из-за резкого снижения давления. Он посоветовал убрать "таблетки под язык" из домашней аптечки.

Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона.

Фото: YouTube/О самом главном

