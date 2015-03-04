Эксперт объяснил, как снизить риски развития данного заболевания.

Доктор Александр Мясников назвал неожиданные факторы развития болезни Паркинсона. Об этом телеведущий заявил в рамках программы на телеканале "Россия 1". Выпуск размещен на YouTube-канале. Специалист рассказал о факторах, которые повышают риск развития данного заболевания. В перечень кроме генетической предрасположенности попали травмы головного мозга, нехватка витамина D, мигрень с аурой. Также увеличивают риск получить диагноз переизбыток магния и железа в организме, лишний вес и недостаточная мышечная сила.

Чем выше уровень образования, тем чаще возникает болезнь Паркинсона. Это заболевание интеллектуальных людей Александр Мясников, российский врач

Эксперт напомнил, что те, кто предпочитает кофе, реже подвержены болезни Паркинсона. Снизить риск заболевания можно и за счет физических нагрузок.

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Фото: YouTube/О самом главном