Курение кальяна может стать причиной возникновения рака лёгких.

Телеведущий Александр Мясников рассказал о привычке опаснее курения. По его словам, кальян опаснее сигарет. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия-1".

Он отметил — многие люди заблуждаются в том, что считают кальян безопаснее сигарет.

Когда мы курим кальян, мы вдыхаем вредных веществ ровно столько, сколько если бы мы курили полторы пачки сигарет. Александр Мясников, телеведущий

По его словам, что курение кальяна может стать причиной возникновения рака лёгких, так как при употреблении вдыхается множество мелкодисперсных частиц. Мясников подчеркнул, что безопасных форм курения не существует.

Ранее доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака.

Видео: Youtube/Россия 1