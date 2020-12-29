Доктор Мясников назвал главные причины возникновения рака

Врач рассказал о том, какие продукты следует употреблять с осторожностью.

Доктор Александр Мясников назвал главные причины возникновения рака. Об этом телеведущий сообщил зрителям в рамках программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-канале. Эксперт уточнил, что спровоцировать развитие онкологических заболеваний могут канцерогены. По словам медика, наибольший риск выбывает курение или другой контакт с табаком.

Это 40 процентов всей онкологии, всех раков. Считай, каждый второй получил рак от контакта с табаком Александр Мясников, врач

Специалист назвал продукты, которые имеют повышенное содержание канцерогенов. В списке значатся шпроты, пережаренное растительное масло, колбасы, бекон, сосиски, сардельки. Мясников отметил, что соль "официально признана канцерогеном для рака желудка", а алкоголь - рака груди. По данным врача, канцерогены также находятся в строительных материалах: радоне, свинце, разновидностях лака.

В факторам риска врач отнес отсутствие физической активности, инфекции, включая гепатиты В и С (вызывают рак печени), вирус папилломы человека — рак шейки матки, хеликобактер пилори — рак желудка.

Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта.

Видео: YouTube/О самом главном