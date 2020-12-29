Врач раскрыл основные и нетипичные признаки данного диагноза.

Телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные признаки инфаркта. Об этом медик сообщил зрителям телеканала "Россия-1" в рамках программы "О самом главном". Специалист отнес к нетипичным симптомам данного заболевания одышку, затрудненное дыхание, кашель, холодный пот и слабость.

При этом доктор напомнил, что основным признаком инфаркта миокарда у пациента считаются давящая боль за грудиной. Однако у некоторых категорий граждан этот симптом может отсутствовать. Он привел в пример диабетиков и женщин. Сама же боль может быть различной. В отдельных случаях ее можно ощущать в животе. Также инфаркт может сопровождаться отрыжкой, изжогой, неприятными ощущениями в шее, пальцах, а также в зубной боли.

Доктор Мясников признался в "крушении взглядов".

Фото: YouTube/О самом главном