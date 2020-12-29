Врач рассказал о растущем скептицизме по отношению к западной медицине.

Доктор Мясников признался в "крушении взглядов". Об этом врач рассказал в беседе с телеведущим Владимиром Соловьёвым на YouTube-канале "Соловьев LIVE". Медик отметил, что сейчас начинает скептически относиться к тому, во что он верил ранее. В частности, речь идет о западной медицине, на которую он долго ориентировался, так как жил в Европе и США.

Это было мое все. Я очень в это верил...Посмотри на Европу. Это же просто больно смотреть. И то, что они делают, нелогично. Такое ощущение, что умышленно втаптывают свою же страну и экономику. И зачем? Александр Мясников, врач

Эксперт уточнил, что скептицизм в нем развивают те решения, которые Запад принимает в связи с распространением коронавируса. Он добавил, что теперь даже американскую медицинскую литературу считает "под этим углом".

Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя.