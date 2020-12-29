Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя

Врач также объяснил, в чем наибольший вред от курения.

Доктор Александр Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя. Об этом медик рассказал зрителям программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1". Врач также призвал россиян отказаться от табака. Он уверен, что курение - это самый мощный фактор развития онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых заболеваний.

В плане профилактики сердечных болезней, диабета мы можем говорить, имеем право говорить с научной точки зрения о малых дозах алкоголя...Во всем мире выработали минимальные дозы алкоголя, которые представляют собой в пересчете на абсолютный чистый спирт 20 граммов чистого спирта. Это значит: либо рюмка крепкого, либо бокал вина, либо кружка пива Александр Мясников, врач

Эксперт добавил, что международные исследования говорят о том, что ограниченное употребление спиртных напитков позволяет людям меньше болеть и дольше жить. Если превысить норму, то ситуация складывается противоположная.

Мясников назвал смертельно опасную ошибку при похмелье.

Видео: YT / Россия 1