Медик дал советы по выбору одежды в зимнее время.

Александр Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку. Об этом телеведущий рассказал зрителям программы на телеканале "Россия-1". Запись опубликована на YouTube-канале. Медик призвал серьезно отнестись к выбору одежды для зимней прогулки, чтобы не нанести вред организму. В частности, он призвал носить солнцезащитные очки даже в этот период, а не только летом и весной.

Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и конечно зимой, потому что зимой самое лучшее время...Мы не зря говорим — на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный Александр Мясников, врач

Эксперт рекомендовал во время активной прогулке или катании на лыжах одеваться не слишком плотно. Он отметил, что достаточно будет двух слоев одежды: термобелья и куртки, штанов и шапки. В противном случае организму станет жарко, он начнет вырабатывать пот, что заставит человека расстегнуть куртку или развязать шарф. Такое переохлаждение может сказаться на здоровье.

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Фото и видео: YouTube/О самом главном