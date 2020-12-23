Врач призвал путешествовать по России.

Доктор Мясников сделал прогноз об открытии границ в 2021 году. Специалист заявил об этом в рамках телевизионной программы "О самом главном". Выпуск размещен на YouTube-канале. Врач призвал сограждан не рассчитывать на то, что все страны решатся открыть свою территорию для туристов. В качестве примера медик рассмотрен Таиланд. Он уточнил, что формально границы государства открыты, но путешественники не смогут свободно передвигаться по прибытии. Он также призвал россиян не надеяться на то, что все страны мира откроют границы.

Ты готов там две недели в карантине сидеть? Ты готов платить взнос? Это не называется открыли. Так и Францию открыли. Для всех, у кого есть доказательства, что ты едешь на лечение Александр Мясников, врач

Эксперт напомнил, что распространение коронавируса идет волнообразно. Он добавил, что после спада числа новых зараженных график вновь начинает расти. По словам медика, новый пик заболевания придется на май, июнь и июль следующего года. Он призвал туристов путешествовать по РФ, а не ждать открытия международных курортов.

Доктор Мясников опроверг слухи о вреде кофе для организма.

Видео: YT / О самом главном