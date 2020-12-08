Доктор Мясников назвал способ снизить риск рака кожи

Врач рассказал, как может возникнуть меланома.

Доктор Александр Мясников назвал способ снизить риск рака кожи. Об этом медик заявил в рамках программы "О самом главном", опубликованном на YouTube-канале. Врач уточнил, что меланома представляет собой особый вид рака, который в последнее время все чаще выявляется у пациентов. За последние несколько лет этот вид онкологии в РФ вырос на 50 процентов. По частоте распространения рак кожи находится у женщин на седьмом месте, у мужчин - на пятом.

Медик рассказал, что основным риском для возникновения меланомы является ультрафиолет и солнечное излучение. Риск образования меланомы существует дажу у чернокожих людей. Большую роль в вопросе играет детство: если человек часто обгорал, то риск получить меланому увеличивается.

Для снижения рисков развития рака кожи Мясников рекомендовал быть внимательнее к родинкам тем, у кого их на теле большое количество (более 25). Периодически стоит фотографировать тело, чтобы следить за возможными изменениями родинок.

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