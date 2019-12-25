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Мясников предсказал новую эпидемию с большой смертностью
Сегодня, 13:05
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Мясников предсказал новую эпидемию с большой смертностью

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Мясников подчеркнул, что "серьезная эпидемия в паре мутаций от нас".

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности разработанных мер защита из-за угрозы возникновения серьезной эпидемии с большой смертностью. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам врача, коронавирус не относится к этим угрозам. Речь шла о "свином" и "птичьем" гриппе. Он подчеркнул, что "первая мутация – это переход вируса от животного к человеку, а вторая – от человека к человеку. Коронавирус показал, что люди не готовы к появлению такой инфекции. По мнению врача, теперь всем стало ясно, сколько нужно времени для разработки вакцины.

Ранее мы сообщили, что Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных.

Фото: pixabay

Теги: мясников, птичий грипп, свиной грипп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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