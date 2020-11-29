Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных

Спутник-ретранслятор получит данные от других находящихся на орбите японских спутников и передаст их на Землю.

Япония запустила ракету Н2А со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1. Ракета стартовала в прямом эфире Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Запуск ракеты состоялся в 16:25 (10:25 мск). Н2А будет выводить на геосинхронную орбиту спутник JDRS-1. По данным JAXA, новый спутник будет транслировать и собирать данные в семь раз быстрее обычных. Повышенная скорость передачи данных позволит быстрее реагировать на стихийные бедствия и природные катаклизмы. Спутник будет работать около девяти часов в сутки.

Власти страны начнут эксплуатировать новый спутник, который ускорит передачу данных с правительственными спутниками, которые занимаются сбором информации.

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Видео: Youtube/Astronomy Films