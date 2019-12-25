В день инаугурации нового президента 20 января, Трамп намерен провести связанное с этим мероприятием.

Президент США Дональд Трамп может поучаствовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом пишет The Daily Beast со ссылкой на осведомленные источники.

Три источника утверждают, что Трамп обсуждает детали запуска кампании. Он и его советники уверены, что президент примет участие в новой предвыборной кампании через 4 года. По данным двух источников, Трамп может провести связанное с выборами 2024 года мероприятие во время недели инаугурации. Газета The Washington Post писала, что Трамп сообщил об этом своим доверенным лицам. На Трампа оказывается давление. Нынешний президент должен выплатить 400 млн долларов по кредитам. Помимо этого, он может понести значительные судебные издержки по судебным искам.

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