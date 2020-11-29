Тихановская заявила о намерении встретиться с Путиным

Лидер оппозиции хотела бы узнать позицию России по белорусскому вопросу.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом она заявила украинскому журналисту "Радио Свобода".

Тихановская подтвердила, что со стороны Кремля к ней, никаких сигналов о возможной встрече с Путиным не поступало. Она согласилась бы побеседовать с ним о текущей ситуации в Белоруссии. Оппозиционерка считает, что соседствующих государствам необходимо поддерживать диалог в будущем. Она хочет, чтобы будущее республики строилось общими усилиями, а не усилиями одного человека.

Бывший кандидат в президенты республики убеждена, что в России не ожидали, что в Белоруссии пойдут "до победы". В глазах протестующих, президент Белоруссии Александр Лукашенко "нелегитимный". Сразу после президентских выборов, Кремль поддержал белорусскую власть, которую Тихановская называет "режимом".

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Видео: Youtube/Радіо Свобода