Xiaomi анонсировала новые смартфоны Redmi Note 9 для Китая

Смартфон создан на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. У бюджетного гаджета 6,67-дюймовый экран, способный обновлять картинку с частотой 120 герц.

Суббренд Xiaomi Redmi анонсировал новые смартфоны Redmi Note 9 для Китая. На рынке их считают девятым поколением. Однако, во всем мире под этим названием продаются другие гаджеты.

Разработчики установили в смартфоне четырехсенсорную основную камеру. Разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Новинка поддерживает NFC, имеет аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации – 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.

В Китае новый смартфон Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара, Redmi Note 9 5G – 197 долларов, Redmi Note – 151 доллар. Когда смартфоны появятся на российских прилавках пока не сообщается. Возможно, они будут продаваться под другим именем, например Redmi Note 10.

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Видео: Youtube/Tech Reminder