Специалист считает, что зависимость от телефона – это вполне очевидно. Люди постоянно держат в руках смартфоны, либо стараются держать их в поле зрения.

Стало известно, как можно оторвать человека от смартфона. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на психолога Дмитрия Синарева.

По мнению психолога, в наше время очень сложно привлечь внимание к реальной беседе. Общение человека с гаджетом – это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Он полагает, что не нужно призывать человека отложить устройство. Достаточно достать свой телефон и предложить собеседники вдвоём отложить гаджеты. Это может вызвать злость, раздражение, удивление.

Самое надежное средство здесь – физическое действие. Можно, отложив смартфон, сделать небольшую зарядку, немного пробежаться или быстро пройтись – подойдет любая физическая нагрузка. - Дмитрия Синарев, психолог

Специалист подчеркнул, что это даст лишь кратковременный эффект. Желание человека осознанно сидеть в виртуальном пространстве, может свидетельствовать о наличии у него серьезных психологических проблем, с которыми нужно разбираться в индивидуальном порядке.

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