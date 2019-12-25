Речь идет о лекарствах с содержанием таких веществ, как оксикодон, ремифентанил и фентанил.

Правительство увеличило кроты на ввоз и производство обезболивающих препаратов. Об этом сказано на сайте кабмина.

Квоты вырастут в два с половиной раза на оксикодон. На его основе будут выпускать два новых обезболивающих препарата, состав и технология производства которых уже находятся в разработке. Квоты на ремифентанил увеличат более чем в 7 раз. За рубежом это лекарство применяют в анестезиологии. Квоты на фентанил повысят в полтора раза. Лекарства с ним появятся на полках аптек в 2021 году.

Квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности. - сказано в сообщении

Ранее мы сообщили, что в центре Минска готовятся к очередной акции протеста.

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